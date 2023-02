Sanremo, a poche ore dall’inizio dati Auditel a rischio per lo sciopero alla Nielsen

MILANO – Correttezza dei dati Auditel “a rischio” a poche ore dall’inizio di Sanremo secondo i sindacati Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil di Milano che hanno indetto 24 ore di sciopero, dalle 22 di stasera alle 22 di domani 8 febbraio, “senza alcuna garanzia minima di copertura del servizio” per protestare contro l’intenzione della Nielsen di licenziare 40 dei circa 280 dipendenti della sede italiana.



“Ferma condanna” delle sigle per le riduzioni di personale “decise unilateralmente dal fondo di investimento Evergreen, proprietario di Nielsen Media Italia”, nota azienda che opera nel settore della comunicazione, fornitore ufficiale da oltre 30 anni dei dati di ascolto per Auditel.

Per Alice Romano, Massimiliano Genova e Bruno Pilo, rispettivamente di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil “il solo pensiero è quello di soddisfare gli appetiti degli azionisti e dei fondi di investimento per garantire utili e grandi profitti, attraverso il taglio della forza lavoro. L’azienda al momento non ha dato aperture per ridurre concretamente l’impatto sociale ed occupazionale. I sindacati chiedono l’immediata revoca di tale decisione e di tutelare l’occupazione, rivedendo le proprie posizioni”.