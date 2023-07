‘L’estate più calda’ con Gianmarco Saurino, l’intervista al cast

ROMA – Da oggi su Prime Video ‘L’estate più calda’, la commedia romantica estiva diretta da Matteo Pilati con protagonisti Gianmarco Saurino, Nicole Damiani, Alice Angelica. Il film è ambientato in un paese della Sicilia meridionale. Qui amore e passione si intrecciano nel corso di un’estate più calda che mai: l’ultima di Lucia (Damiani) prima di partire per l’università e separarsi da Valentina (Angelica), la sua migliore amica; l’ultima di Nicola (Saurino) prima di diventare prete. L’arrivo di Nicola nella piccola parrocchia di Don Carlo (Nino Frassica), sotto il sole accecante di luglio, porterà euforia e scompiglio in paese. Nel cast anche Stefania Sandrelli (nel ruolo di Carmen, una parrocchiana molto devota e amante del gossip), Mehdi Meskar, Michela Giraud e Giuseppe Giofrè.

