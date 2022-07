Terna lancia il podcast ‘Nora, il futuro dell’energia è il nostro mestiere’

ROMA – Terna presenta ‘Nora, il futuro dell’energia è il nostro mestiere’, un podcast in nove puntate per raccontare alla generazione Z il progetto Tyrrhenian Lab e i temi della transizione energetica.

Il podcast, disponibile sulle principali piattaforme audio, si rivolge, in modo originale, a tutti gli appassionati dei temi dell’energia e dell’innovazione. Energie rinnovabili, digitalizzazione, nuova mobilità sono solo alcuni dei temi al centro di un racconto generazionale che affronta i grandi cambiamenti e la transizione energetica attraverso il viaggio professionale, ma anche personale, di una ragazza ventottenne che ama definirsi una ‘nerd’ dotata di un infallibile e straordinario talento da profiler.

UN INVESTIMENTO DA 100 MILIONI DI EURO

I talenti e le competenze sono al cuore del Tyrrhenian Lab, il progetto per il quale l’azienda guidata da Stefano Donnarumma investirà complessivamente 100 milioni di euro nei prossimi cinque anni: un centro di formazione di eccellenza, realizzato in stretta collaborazione con le Università di Cagliari, Salerno e Palermo e distribuito nelle città in cui approderanno i cavi del Tyrrhenian Link, l’elettrodotto sottomarino di Terna che unirà la Campania, la Sicilia e la Sardegna, per un totale di 950 km di collegamento e 3,7 miliardi di euro di investimenti.

Grazie alle intese siglate con i tre atenei, Terna selezionerà e formerà, tra l’autunno del 2022 e il 2025, più di 150 giovani di elevata professionalità, ai quali sarà erogato un master universitario di 12 mesi incentrato sullo sviluppo di competenze tecnologiche e strategiche funzionali alla trasformazione digitale e alla transizione energetica. Gli studenti, una volta completati i 12 mesi di master, potranno poi essere assunti nelle sedi territoriali Terna delle tre città.

