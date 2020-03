Coronavirus, la Thailandia blocca sbarco di nave da crociera a Phuket. A bordo 64 italiani

ROMA – Una nave da crociera della Costa Crociere è stata bloccata stamattina una volta arrivata all’isola thailandese di Phuket: non è stata autorizzata far sbarcare equipaggio e passeggeri. La misura? È un provvedimento cautelare applicato dalla Thailandia per proteggersi dalla diffusione del coronavirus. Anche se a bordo, riferisce il direttore generale della Costa Crociere, Neil Palomba, non c’è nessun caso né sospetto né positivo di coronavirus. La presenza di 64 italiani a bordo – su una nave che porta complessivamente 1.631 passeggeri e 984 membri dell’equipaggio- sarebbe bastata a far negare lo sbarco.

Della situazione il responsabile ha riferito con un video pubblicato sui social, sottolineando di voler smentire alcune ricostruzioni di stampa. “Non c’è nessun caso di coronavirus sulla nostra nave Fortuna, che è arrivata a Phuket stamane dopo aver avuto ieri le autorizzazioni richieste per approdare” ha detto Palomba.

“All’arrivo la nave non ha avuto le stesse autorizzazioni e le autorità non hanno permesso la discesa, nonostante non ci sia nessun caso né sospetto né positivo né su Costa fortuna né su nessun’altra nave della flotta”.

LEGGI ANCHE: Dalle Figi all’Angola, ecco chi blocca gli italiani per l’emergenza coronavirus