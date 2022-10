Matera film festival, domani masterclass di Patty Jenkins

POTENZA – Sarà la cineasta statunitense Patty Jenkins, regista di grandi colossal come Wonder Woman, il cui primo episodio è stato girato a Matera, l’ospite d’onore della sesta giornata del Matera film festival. Alle 18:30 di domani 6 ottobre la regista terrà una masterclass al cinema Guerrieri. Prima, alle 17, verranno proiettati i suoi film The Killing e I am the night.

ALLE 21 INCONTRO CON NICOLA GRATTERI

La giornata comincerà alle 10 con la proiezione dei corti in concorso e si concluderà alle 21 con Nicola Gratteri, procuratore capo della Procura di Catanzaro, e alle 22:30 con la proiezione di un lungometraggio in concorso. Attesi, nei prossimi giorni, gli attori Robin Wright e Claudio Santamaria e le scrittrici lucane Mariolina Venezia e Francesca Barra.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it