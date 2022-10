Iran, anche Marge Simpson si taglia i capelli per protesta

MILANO – Marge Simpson si taglia i suoi iconici capelli per celebrare il coraggio delle donne iraniane e omaggiare Mahsa Amini, picchiata a morte dalla polizia morale perché indossava male l’hijab che lasciava fuoriuscire una ciocca di capelli. È questa la nuova opera di street art dell’artista aleXsandro Palombo, dal titolo “The Cut”, apparsa di fronte al Consolato Generale della Repubblica Islamica dell’Iran a Milano.

L’Iran è uno dei paesi più censurati al mondo, dal 2021 anche i personaggi femminili dei cartoni animati trasmessi dalla televisione iraniana devono indossare l’hijab poiché “osservarne la tradizione anche nel mondo dell’animazione è una necessità che può evitare pericolose conseguenze” aveva dichiarato l’Ayatollah Ali Khamenei riflettendo sull’influenza pericolosa prodotta dalle eroine dei cartoon sulle giovani iraniane. Dal 2012 il governo iraniano ha vietato la commercializzazione e diffusione dei Simpson perché secondo il regime “corrodono la morale della gioventù iraniana”.

“Se Marge Simpson ha il divieto di entrare in Iran, nulla le impedisce di manifestare il suo dissenso al regime davanti al consolato iraniano. Qui siamo in democrazia, quel valore universale di diritto alla libertà per cui lotta a costo della vita il coraggioso popolo iraniano”, ha dichiarato aleXsandro Palombo.

