Tg Lazio, edizione del 5 ottobre 2020

AULA GIULIO CESARE E UFFICI TRITONE OFF LIMITS PER SANIFICAZIONE

Il giorno dopo la notizia della positività al coronavirus del consigliere comunale di Fratelli d’Italia, Francesco Figliomeni, è stata effettuata una sanificazione profonda dell’aula Giulio Cesare in Campidoglio e degli uffici di via del Tritone, sede dei gruppi capitolini. La conferenza dei capigruppo straordinaria convocata ieri sera dal presidente dell’Assemblea capitolina, Marcello De Vito, ha infatti disposto l’adozione di alcune misure di precauzione, tra cui lo svolgimento in videoconferenza di tutti i Consigli di questa settimana compreso quello straordinario di venerdì. Intanto i consiglieri del Partito democratico hanno tutti effettuato il test del tampone e si sono posti in autoisolamento per precauzione in attesa dei risultati.

DOPO BOOM CASI COVID, IN PROVINCIA LATINA ECCO 3 NUOVI DRIVE-IN

Sono in arrivo tre nuovi drive-in a Latina per l’esecuzione dei tamponi, dopo il boom di casi positivi al Covid-19 registrati negli ultimi giorni. E’ una delle decisioni prese durante il vertice in Prefettura convocato questa mattina per fare il punto sull’emergenza. Per quanto riguarda le scuole, verrà fatto ricorso il più possibile alla didattica a distanza per cercare di ridurre la mobilità sul territorio. Inoltre saranno intensificati i controlli per quanto riguarda feste, cerimonie, movida e altre occasioni di incontro. Per il sindaco di Latina, Damiano Coletta “il senso di responsabilita’ va combinato con il rispetto delle regole”.

RESTAURATA LA FONTANA DELLE RANE, RAGGI: È CUORE DEL COPPEDÈ

È tornata a zampillare, dopo un anno di lavori, la fontana delle Rane del quartiere Coppede’. A inaugurare il completamento del restauro e la riapertura della vasca di piazza Mincio, l’intervento piu’ importante dalla sua costruzione nel 1927, è stata la sindaca di Roma, Virginia Raggi insieme al vicesindaco Luca Bergamo e alla sovrintendente capitolina ai Beni culturali, Maria Vittoria Marini Clarelli. “Questa fontana è il cuore del quartiere Coppedè e finora non era mai stata restaurata- ha spiegato Raggi- Sono stati rimossi 17 centimetri di incrostazioni calcaree e sono stati risolti problemi idraulici. Il simbolo dell’acqua e delle fontane caratterizza la nostra città e quindi vogliamo recuperare questo patrimonio per troppi anni dimenticato”.

DA STEVE MCQUEEN A NUOVE LOCATION, TORNA FESTA DEL CINEMA DI ROMA

Una grande festa insegna della sicurezza, con quattro anteprime mondiali, la presenza di protagonisti come Steve McQueen, Stanley Tucci e Francesco Totti e proiezioni dislocate in diverse zone della Capitale. E’ la quindicesima edizione della Festa del Cinema, che si terrà dal 15 al 25 ottobre, presentata questa mattina all’Auditorium dal direttore artistico Antonio Monda. “È difficile parlare di Festa in un anno segnato da decine di migliaia di morti e dalla perdita di posti di lavoro, eppure sono convinto che sia necessario offrire un segno di rinascita e normalità” ha spiegato Monda. Tra le pellicole che saranno presentate ‘Ammonite’ con Kate Winslet, ‘Fortuna’ con Valeria Golino, ‘Stardust’, il film su David Bowie e il docufilm su Francesco Totti.