Fisco, Anf: “I decreti attuativi siano condivisi con le parti interessate”

ROMA – “Prendiamo atto dell’approvazione della delega fiscale. Ma ora vengano prontamente adottati i decreti legislativi attutivi della stessa con un’ampia condivisione con tutte le parti interessate, compresi i professionisti”. Lo chiede Giampaolo Di Marco, segretario generale dell’Associazione nazionale forense (Anf).

“È un’occasione di futuro e di possibile crescita che non può essere ‘imposta’– manda a dire Di Marco-, ma deve essere condivisa affinché sia efficace e durevole nel tempo”. L’Anf “ha già inviato le sue proposte e attende di essere sentita, insieme alle altre voci dell’avvocatura, per favorire in primis le aggregazioni, per superare i limiti dell’avvocatura monocommittente e per rilanciare in chiave di crescita la fiscalità delle libere professioni”, conclude il segretario generale.