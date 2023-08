E.T. l’extra-terrestre torna in tv: 5 curiosità sul capolavoro di Spielberg

ROMA – Ci sono capolavori che non tramonteranno mai, anche dopo 40 anni. E’ il caso di ‘E.T. l’extra-terrestre’, il film cult del 1982 di Steven Spielberg. Una storia semplice, emozionante e coinvolgente, arricchita da effetti speciali e da una colonna sonora che valsero i Premi Oscar rispettivamente a Carlo Rambaldi e John Williams. Il film torna in tv, precisamente sabato 5 agosto su Canale 5 in prima serata.

5 CURIOSITÀ SU E.T. L’EXTRA-TERRESTRE

1. Steven Spielberg ha ribadito più volte che ET non aveva sesso. Non era né maschio né femmina.

2. Steven Spielberg e George Lucas sono grandi amici e hanno utilizzato citazioni semi-nascoste nei loro film in segno di reciproca stima. E.T. è pieno di riferimenti alla saga di Star Wars (come i giocattoli di Elliott o la maschera di Yoda). Nello stesso modo, Lucas ha omaggiato Speilberg inserendo la razza di alieni ET ‘Episodio I – La minaccia fantasma’.

3. Il viso di E.T si ispira a quelli del poeta Carl Sandburg, dello scienziato Albert Einstein e dello scrittore Ernest Hemingway.

4. Nel 1982 uscì ‘E.T. Storybook’, un audiolibro con la colonna sonora di Williams, prodotto da Quincy Jones e narrato da Michael Jackson. L’album uscì esattamente due settimane prima dell’acclamato ‘Thriller’. ‘E.T. Storybook’ fu ritirato poco dopo dal mercato, ma fece vincere a Michael Jackosn un Grammy nel 1984 nella categoria ‘Migliore incisione per bambini’.

5. Dopo il successo cinematografico, nel 1982 Spielberg aveva già steso la bozza per un possibile sequel dal titolo ‘E.T. II: Nocturnal Fears’, dove Elliott e i suoi amici cercavano di ricontattare ET dopo esser stati rapiti dagli alieni. Fortunatamente, il sequel venne cancellato dallo stesso Spielberg.