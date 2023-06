Meloni: “Corte dei Conti? Da noi stesse misure di Draghi”

ROMA – “Ho capito che la sinistra è molto in difficoltà, non solo dice che c’è una deriva autoritaria se sulla Corte dei conti proroghi le norme del governo Draghi. C’è una deriva autoritaria o c’è che qualcuno che viene da destra non ha gli stessi diritti di fare di chi viene da sinistra? La sinistra ti dice che sei autoritario per qualsiasi cosa”. Lo dice Giorgia Meloni, ospite di Quarta Repubblica. “Il problema della sinistra è che è a corto di argomenti perché governando stiamo smontando il racconto di una destra autoritaria e incapace di governare. Stiamo dimostrando in Italia e all’estero che esiste una destra affidabile, credibile, capace di governare, perfettamente presentabile”, puntualizza la premier. “Sono a capo di una maggioranza solida, mi do cinque anni di orizzonte. Non sto governando guardando al consenso immediato e posso permettermelo”, aggiunge.

MELONI: SCHLEIN NON DISTINGUE DISSENSO DA CENSURA?

“Ti dicono che sei autoritario addirittura se ti lamenti perchè c’è gente che impedisce a un ministro della Repubblica di presentare in un Salone del libro il libro sulla storia della sua famiglia. E quello che mi ha colpito, tanto per parlare di deriva autoritaria, non è tanto questi che impediscono di parlare a chi non la pensa come loro, ci siamo abbastanza abituati. Ma che Elly Schlein abbia detto a chi si lamentava che noi abbiamo un problema col dissenso… Se la segretaria del secondo partito italiano non distingue il dissenso dalla censura, in Italia sì che abbiamo un problema”, dichiara Meloni parlando della contestazione alla ministra Roccella al Salone del libro di Torino.

MELONI: DA MACRON ATTACCHI POLITICI PERCHÈ TEME LE PEN

“Bisogna distinguere politica estera e politica interna. Italia e Francia hanno rapporti solidi. Dopodiché io capisco la politica e capisco che la presentabilità del governo Meloni, anche se siamo diversi da Le Pen, può creare problemi rispetto al racconto, alla semplificazione: non è che se questa Meloni va così bene allora c’è il rischio che anche dalle parti nostre si possa pensare che… Sono tutti attacchi politici, di politica interna”, dichiara la premier a proposito del suo rapporto con Emmanuel Macron. “Bisogna avere la lucidità di distinguere il rapporto tra governi dalla politica, perché se si piega il proprio interesse nazionale a quello politico si fa un errore. E’ un gioco a somma negativa”.