Bologna, open day da record: vaccini esauriti in un minuto

BOLOGNA – È andato ‘sold out’ praticamente all’istante l’open day vaccinale organizzato per domani nell’hub di Calderara di Reno dall’Ausl di Bologna, che fornirà 500 dosi di vaccino anti-Covid Johnson and Johnson. Alle 8 di questa mattina, fa infatti sapere l’Azienda sanitaria, sono state registrate “2.500 adesioni” nel giro di un minuto, e “in due minuti è stato chiuso il servizio di registrazione, procedendo alla verifica dei dati di chi ha provato a prenotarsi”. Una volta conclusa la verifica, dettaglia l’Ausl, “i primi 500 in possesso dei requisiti (over 18 con medico di medicina generale nell’Ausl di Bologna e ancora sprovvisti di un appuntamento in una sede vaccinale) riceveranno l’Sms di conferma con l’orario a cui presentarsi per ricevere la vaccinazione”.

