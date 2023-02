Salvini ai pugliesi: “Spostate i mandorli e avanti con l’Alta velocità”

ROMA – “In altre parti d’Italia dicono no a tutto. In Puglia dicono no all’alta velocità, perché ci sono i mandorli. Buon dio, i mandorli li puoi piantate da altre parti e vai avanti con il cantiere“. Così il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, nel corso di una convention elettorale a sostegno del candidato alla presidenza della Regione Lazio per il centrodestra, Francesco Rocca.

E sul discorso della ‘politica del no’ il leader della Lega dice: “Roma deve essere pulita. Dico si ai termovalorizzatori che trasformano i rifiuti in energia e ricchezza. Altrimenti il prossimo subappalto andrà ai cinghiali“.

“Faccio un annuncio ai giornali e politici di sinistra che speravano in catastrofi: Noi qua governeremo per almeno 5 anni”, ha concluso il ministro.