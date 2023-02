A ‘C’è posta per te’ Domenico tradisce Graziana. E lei: “Che c’aveva di speciale? Il fiocchettone?”

ROMA – È la storia di un amore interrotto. Così Maria De Filippi, ieri nella puntata di C’è posta per te, intruduce la storia di Domenico e Graziana. Una storia interrotta per il tradimento di lui, che lei non ha perdonato. I due si innamorano due anni fa poi si lasciano: “Ho pensato che mi potesse aiutare stare con un’altra ragazza per dimenticarla. Ho passato una sera con una ragazza in un albergo, lei fa una foto con me e la pubblica sui social, ma appena me ne accorgo gliela faccio cancellare prima che Graziana la veda e invece la vede. Quando la chiamo, prima fa finta di niente, poi mi insulta e da allora non vuole più vedermi”, nel racconto di Maria la storia appare più che chiara a tutti i telespettatori.

“Eravamo entrambi separati in casa con figli- prosegue il racconto a C’è posta per te– Ci siamo innamorati e siamo andati a vivere insieme ma poi lei è diventata gelosa della mia ex moglie con la quale lavoravo. Graziana è nervosa e sempre più gelosa e mi chiede di trasferirmi vicino alle sue figlie. Io dico di no, non per non allontanarmi da mia moglie, ma perché pensavo di fare il passo più lungo della gamba. Ci lasciamo, dopo 15 giorni ci rivediamo e poi lei si nega. Dopo la mia stupidaggine decido di trasferirmi nel suo paese ma lei non vuole più vedermi”.

Domenico è visibilmente commosso quando il postino di C’è posta per te consegna la busta alla sua amata che non sembra molto sorpresa, aspettandosi già chi ci sarà ad aspettarla dietro alla busta.

Quando la donna arriva in studio le viene fatto vedere un filmato che con il sottofondo della canzone di Arisa Meraviglioso amore mio che descrive in sintesi la loro storia d’amore. Domenico scoppia a piangere mentre Graziana non sembra troppo colpita: “Anche se non stavamo insieme so di averti tradito. Tu per me hai fatto di tutto hai lasciato la tua casa e le tue figlie. Io non ho fatto niente i manca tutto di te. Non riesco più a vivere. Ti chiedo scusa di tutto e per averti tradito”, le confessa piangendo.

Poi arriva la doccia fredda di lei che in puntata si sfoga (forse) delle parole mai dette: “È un bugiardo con questa ragazza ci stava da prima, le foto e il tag su Facebook ci sono stati anche giorni dopo con commenti sulla loro relazione. Penso che lui non sia trasferito per lei, quando ha visto che la relazione è andata male è tornato indietro da me”. E così tra un tira e molla dove Graziana si chiede il perche del tradimento: “Che c’aveva di speciale quella? Il fiocchettone?” e vuole chiudere la busta, alla fine Maria De Filippi la fa ragionare e la convince ad aprirla.

Il lieto fine a C’è posta per te è servito: i due si abbarcciano ed escono insieme dallo studio.