Governo, Meloni: “No fiducia a Draghi, mai con Pd e M5s”

ROMA – “Fratelli d’Italia ha ribadito al presidente incaricato Draghi che in ogni caso non voterà la fiducia al suo governo. Non andremo mai al governo con Cinque Stelle e Pd”. Lo ha detto la leader di Fdi, Giorgia Meloni, parlando a Montecitorio dopo aver incontrato il presidente incaricato.

“Gli italiani- aggiunge- non sono un popolo di serie b. Serve un governo con una maggioranza omogenea cosa che sarebbe possibile solo con elezioni e un altro Parlamento”.

Il confronto è stato “cordiale, franco, spero costruttivo”, ricorda Meloni. Le ragioni per il mancato sì alla fiducia sono due: “di metodo e di merito”. Che non riguarda “l’autorevolezza di Draghi e non ha nulla a che fare su un eventuale pregiudizio sulla sua figura”.

“Serve sì un governo autorevole ma anche coeso, con una visione chiara“, aggiunge la leader di Fdi.

E veniamo al merito. Il governo Draghi “rischia di trovarsi con gli stessi problemi del precedente: una maggioranza troppo eterogenea, un parlamento balcanizzato con il rischio di immobilismo”.

Questo, sottolinea Meloni, “non ci impedisce di sperare che l’Italia possa andare meglio con Draghi. Non faremo mancare le nostre proposte, come sempre. Speriamo di trovarci di fronte qualcuno che abbia una voglia maggiore di ascoltare rispetto al passato”.

Giorgia Meloni consiglia poi a Mario Draghi di avere “una sua visione da far digerire alle forze politiche piuttosto che cercare a tutti costi una sintesi politica, perche’ il rischio e’ che la sintesi sia al ribasso”.

“Abbiamo chiesto- aggiunge Meloni- se il presidente Draghi pensasse a un mandato per mettere in sicurezza l’Italia e consentire poi al Paese di andare al voto. Mi pare che la scelta sia di un orizzonte più lungo, di legislatura, e questo non ci può vedere favorevoli“.