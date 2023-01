Fiamme in un box a Napoli, muore un’intera cucciolata di American Bully

NAPOLI – Cinque cani di razza American Bully, quattro cuccioli e la loro mamma, sono morti a causa di un incendio scoppiato in un box all’isolato 19 di via Salicelle ad Afragola, nel napoletano. La scoperta è stata fatta dai carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Casoria intervenuti sul posto, poco dopo la mezzanotte, insieme ai vigili del fuoco che hanno domato l’incendio.

IPOTESI: LE FIAMME DA UNA STUFETTA MAL FUNZIONANTE

Da una prima ricostruzione pare che le fiamme si siano sviluppate da una stufa presente nel locale. La sua presenza, forse, per riscaldare mamma Bully e i suoi quattro cuccioli. Qualcosa però non ha funzionato e per i cinque esemplari nessuno scampo. Per fortuna l’incendio non ha arrecato danno agli edifici confinanti con il box.

PER LA MORTE DEI CUCCIOLI SCATTATE LE INDAGINI

Con i carabinieri, sul posto, anche personale dell’Asl Veterinaria Napoli 2 Nord e addetti di una ditta specializzata che ha rimosso le carcasse degli animali. Accertamenti sono ora in corso per verificare se i cani potessero essere detenuti, se fossero “cippati” e per individuare l’effettivo proprietario degli esemplari.

