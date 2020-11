Usa, Michael Moore: “Milioni di voti da contare, e sono per Biden”

di Brando Ricci

ROMA – “Non c’e’ nessun dispiacere nella fine di Donald Trump! La tv può aver fatto vedere un sacco di rosso sulla mappa, ma io mi sono addormentato sapendo che milioni di voti per Joe Biden non sono stati ancora contati“. Lo scrive su Facebook Michael Moore, regista icona della sinistra americana, mentre negli Stati Uniti continua il testa a testa tra il presidente in carica Trump e il suo rivale democratico Joe Biden. Il riferimento del regista, nativo del Michigan, uno degli Stati in bilico attribuito a Biden dai media americani nelle ultime ore, è ai voti inviati via posta, di cui ancora si deve ultimare il conteggio in diversi Stati indecisi. Su tutti, la Pennsylvania, dove il voto in assenza verrà accettato fino a venerdì.

