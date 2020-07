FOTO | VIDEO | In Emilia-Romagna grandine, allagamenti e frane: soccorsa madre con figli nel bolognese

BOLOGNA – Salvataggio in Valsamoggia, nel bolognese, dopo il temporale che si e’ abbattuto nelle prime ore del mattino. I Carabinieri di Borgo Panigale sono entrati in azione attorno alle 3, quando le acque del Rio La Fossetta sono straripate e si sono dirette a valle abbattendo muri, inondando alcuni edifici e costringendo i cittadini a rifugiarsi nei piani alti delle loro case, in attesa dei soccorsi. All’arrivo dei militari, c’era una madre residente in via IV Novembre che gridava temendo per l’incolumita’ dei suoi due figli, che sono stati subito salvati dai militari e dai Vigili del fuoco. La situazione e’ monitorata dai Carabinieri di Bazzano e dal primo cittadino Daniele Ruscigno, accorso subito sul posto. Racconta Ruscigno in un post: “Tra le 2.30 e le 4 le forti precipitazioni hanno causato parecchi danni e allagamenti in tutto il territorio soprattutto nel municipio di Bazzano, dove in soli 30 minuti i sensori di Arpae hanno registrato un picco straordinario di 110 millimetri di acqua”. Hanno lavorato per ore Vigili del fuoco, forze dell’ordine e operatori comunali per il ripristino della viabilita’ e di via via Monteveglio, vicino al centro urbano di Bazzano, per svuotare diversi seminterrati e per la messa in sicurezza dei muri di recinzione divelti. Diversi sottopassi sono stati allagati ed e’ stata interrotta l’energia elettrica a Monteveglio in zona piazza Chiesa. Si e’ raccomandato inoltre il sindaco: “Prestate la massima prudenza alla guida visto che molte strade risultano scivolose”.