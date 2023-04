Il suocero la sfratta dalla casa di Barcellona e Shakira vola a Miami

Foto da Instagram

ROMA – Shakira dice addio a Barcellona, la città in cui ha vissuto con l’ormai ex marito e i figli Milan e Sasha. La popstar saluta il capoluogo della Catalogna con un post ufficiale su Instagram, confermando – non direttamente- il trasferimento a Miami ‘spoilerato’ dai tabloid esteri.

L’interprete di “BZRP Music Sessions #53” avrebbe accelerato il trasloco obbligata dalla notifica di sfratto inviata dall’ex suocero. Joan, questo il suo nome, è amministratore della società che ha acquistato l’abitazione alla periferia di Barcellona.

Nel contratto di vendita, secondo quanto riferito dal quotidiano “La Vanguardia”, Shakira avrebbe accettato la clausola che le imponeva un risarcimento se non avesse lasciato l’abitazione entro il 30 aprile. Provvedimento che il papà di Gerard le avrebbe ricordato ufficialmente negli ultimi giorni. Sempre nelle ultime settimane, i contrasti con la suocera, colpevole di aver agevolato la relazione di Piqué con la ventenne Clara Chia Marti.

LE RIFLESSIONI SU AMORE E AMICIZIA

Così il trasferimento anticipato e la scelta di andare oltre. I tabloid parlano già di un presunto flirt iniziato 4 mesi fa a Miami. “Mi sono stabilita a Barcellona- scrive Shakira su Instagram- per dare stabilità ai miei figli, la stessa che ora cerchiamo in un altro angolo di mondo, vicino alla famiglia, agli amici, al mare”. In Spagna, però, ha capito l’insegnamento più grande: “L’amicizia è sicuramente più lunga dell’amore”. E ogni riferimento è puramente casuale.