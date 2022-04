Il 9 e 10 aprile a Roma torna la Formula E: chiusure e deviazioni stradali

ROMA – A Roma fino all’11 aprile il quartiere Eur sarà gradualmente interessato da modifiche alla rete dei bus e da chiusure al traffico privato per fare posto all’allestimento/smontaggio delle strutture per la gara di Formula E, in programma il 9 e 10 aprile. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, è già stato temporaneamente spostato il capolinea dei bus da piazzale dell’Agricoltura a piazzale Don Luigi Sturzo. Dal 5 al 14 aprile, invece, l’area Taxi sarà spostata da piazzale Marconi a viale Asia.

FORMULA E ROMA, CHIUSA PARTE DELLA CRISTOFORO COLOMBO

Sul versante della viabilità privata, dal 7 all’11 aprile via Cristoforo Colombo sarà chiusa tra viale Europa e via delle Tre Fontane. Dalle 20.30 del 7 aprile alle 5.30 dell’11 aprile, il ‘perimetro verde’, all’interno del quale si trova il circuito di gara, sarà chiuso al traffico, come anche alcune rampe del Viadotto della Magliana-A90 lato direzione Eur. La zona interdetta sarà compresa tra il viale del Pattinaggio, Via delle Tre Fontane, viale di Val Fiorita, viale Egeo, piazzale Ferruccio Parri, viale Tupini e viale Santi Pietro e Paolo, piazza Caduti sul Lavoro, viale Beethoven, viale Asia, viale dell’Arte e viale dell’Artigianato, viale dell’Atletica. Il traffico privato verso il Gra sarà deviato su via Laurentina (con istituzione ad hoc di nuova svolta a sinistra) e via Oceano Atlantico. Quello diretto in Centro sarà dirottato su via Laurentina, via Perna, via Cristoforo Colombo e viale Marconi.

“Con il supporto dei tecnici di Roma Servizi per la Mobilità e dei Mobility manager dell’organizzazione abbiamo messo a punto un piano di interventi per far confluire il traffico su più itinerari differenti al fine di minimizzare i problemi di viabilità e quindi ridurre al minimo i disagi per i cittadini. Sarà cura dell’Amministrazione fornire alla cittadinanza, e in particolare ai residenti e ai commercianti del quadrante interessato, tutte le informazioni possibili, su più canali di comunicazione, sulle strade alternative da percorrere nelle giornate di allestimento, gare e disallestimento”, ha dichiarato nei giorni scorsi l’assessore alla Mobilità Eugenio Patanè.

“Il Gp di Formula E, con il suo fascino presso nuove e vecchie generazioni e l’utilizzo di qualità e tecnologie avanzate, rappresenta un grande sponsor per la transizione verso la mobilità elettrica ed è quindi un’occasione unica per accelerare l’adozione di veicoli elettrici, garantire una città più pulita e un futuro più sostenibile”, ha concluso Patanè. “Ospiteremo, in doppia data, uno degli eventi sportivi internazionali più importanti al mondo, seguito da oltre 40 milioni di telespettatori in quasi 180 Paesi. Roma e il quartiere Eur saranno cornice unica della manifestazione, con la pista più bella fra tutte le città coinvolte e, finalmente, con capienza al 100%, quindi con migliaia di persone che arriveranno per seguire l’E-Prix portando una ventata d’ossigeno a tutto il comparto turistico, ricettivo e commerciale del quadrante. Nonostante Roma Capitale abbia lavorato al massimo con tutti i vari attori per il piano della mobilità, inevitabilmente qualche disagio per la cittadinanza coinvolta nell’area della manifestazione ci sarà. Ce ne scusiamo già in anticipo, ma i vantaggi in termini economici e di indotto saranno certamente superiori”, ha dichiarato l’assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale Alessandro Onorato.

ROME E-PRIX, VENERDÌ SU GRA CHIUSURE SVINCOLO PONTINA

Per consentire le operazioni di allestimento del circuito del campionato di Formula E che si svolgerà sulle strade del quartiere Eur di Roma, saranno necessarie limitazioni temporanee al transito sulle rampe dello svincolo Pontina (uscita 26) del Grande Raccordo Anulare. Nel dettaglio, come stabilito in coordinamento con le tutte le Autorità competenti, lo svincolo sarà chiuso in uscita in direzione Roma Centro/Eur, in entrambe le carreggiate, dalle 6.30 alle 12 di venerdì 8 aprile. Saranno invece regolarmente utilizzabili le rampe in entrata e in uscita in direzione fuori Roma. In alternativa, sarà possibile utilizzare gli svincoli adiacenti: Laurentina (25) e Via del Mare/Ostiense (28).