Imprese, da Ascoli il messaggio di Confassociazioni: “Il futuro è sostenibile”

Il convegno si è svolto a Ascoli Piceno ed è stato promosso da Confassociazioni Marche dalla neo presidente Angelica Bianco

ROMA – ‘Il futuro è sostenibile’. E’ il messaggio lanciato dal convegno che si è svolto a Ascoli Piceno promosso da Confassociazioni Marche dalla neo presidente Angelica Bianco, evento patrocinato dal Comune. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, il vice segretario di Confassociazioni Marche con delega all’Ambiente, Claudio Travanti, l’industriale e presidente di Tea Energia, Raimondo Grassi, e ha concluso l’appuntamento il presidente nazionale di Confassociazioni, Angelo Deiana.

“E’ stata l’occasione- ha dichiarato il sindaco di Ascoli Piceno, Marco Fioravanti, a margine dell’evento- per ribadire come sia possibile immaginare un futuro sostenibile, e lavorare affinché questo diventi realtà. Coinvolgendo cittadini, imprese, aziende, stakeholders e tutti coloro che si impegnano a mettere in atto il cambiamento. Partendo dalle piccole azioni quotidiane, così da contribuire a una trasformazione ambientale che passa attraverso la transizione energetica ed ecologica, ma anche mediante l’utilizzo consapevole delle energie sostenibili e delle nuove tecnologie. Tutti possiamo e dobbiamo essere protagonisti del cambiamento: ogni passo che facciamo oggi, influenza il mondo di domani e ci permetterà di scrivere un futuro migliore. È il momento di agire tutti insieme. Ringrazio allora il mondo Confassociazioni, a partire dal presidente nazionale Angelo Deiana, e tutti coloro che hanno reso possibile l’organizzazione di un appuntamento così importante”.

“La sostenibilità è un concetto che deve sincronizzarsi con la transizione energetica ed essere declinata in tutte le nostre azioni anche dal punto di vista economico e sociale. Sostenibilità vuol dire anche creazione di nuove professionalità a vantaggio dei giovani cui passa il testimone della cura e della custodia del pianeta” ha affermato il presidente di Tea Energia, Raimondo Grassi.

“Per noi di Confassociazioni- sono state invece le parole del presidente nazionale Angelo Deiana– l’ambiente è un valore. Per questo sono stato felice di partecipare all’evento organizzato da Confassociazioni Marche e dalla sua presidente, Angelica Bianco. Un’iniziativa molto importante sia per la qualità dei relatori che dei temi affrontati. In questo contesto siamo convinti che non sia sufficiente solo l’impegno del Pnrr sul tema della transizione ecologica, ma serva un ulteriore sforzo economico anche dei capitali privati. D’altra parte, il tema della sostenibilità è ormai qualcosa che deve essere inserito nei rischi di impresa. Gli investitori vanno a fondo e vogliono vedere le attività svolte a livello ambientale. E questo vuol dire che diventa centrale il modello di governance. È infatti necessario un sistema che accompagni il mondo delle imprese alla adozione dei criteri di sostenibilità non solo con una imposizione regolamentare dall’alto, ma soprattutto con la esaltazione delle buone pratiche e con l’introduzione nel sistema educativo e valoriale. Perché per far evolvere la green economy bisogna fare cultura e consapevolezza” ha concluso.