Un tavolino e due sedie, Pastorino a tu per tu con i genovesi per ascoltare mugugni e idee

GENOVA – Un tavolino e due sedie, da portare nelle piazze, nei mercati e per le strade delle città. Il deputato del centrosinistra Luca Pastorino lancia una nuova iniziativa per incontrare i cittadini e discutere a tu per tu dei problemi del territorio: con #iltavolinodipastorino, due volte al mese incontrerà la gente per ascoltare proposte e lamentele. Per essere certi di trovare posto, si possono prenotare i propri dieci minuti sul sito del parlamentare (https://lucapastorino.net/iltavolinodipastorino).

“Dopo le elezioni e la campagna elettorale a diretto contatto con tutti voi- spiega Pastorino nella sua newsletter- sento ancor più la necessità di raccogliere le istanze nate sul territorio per poter essere, a Roma, la vostra voce e rispettare l’impegno preso prima delle votazioni: essere davvero il tuo parlamentare”.

Il primo appuntamento sarà sabato 12 novembre dalle 10 alle 12 in piazza Martinez, a Genova, poi il 25 novembre dalle 15 alle 17 toccherà a via San Vincenzo, il 2 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 a Sampierdarena in piazza Montano e il 10 dicembre dalle 15.30 alle 17.30 a Nervi, in piazza Duca degli Abruzzi.

