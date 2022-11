Lotto, doppietta in provincia di Novara: a Galliate vinti 25mila euro

ROMA – Due vincite, una da 15 mila e una da 9 mila, entrambe nel piccolo centro di Galliate, in provincia di Novara, premiata dall’ultima l’estrazione del Lotto.

La notizia è stata diffusa da Agipronews in una nota, in cui figurano appunto la doppia vincita di due fortunati giocatori a Galliate. Che non è di certo l’unico centro d’Italia dove qualcuno sta festeggiando, visto che l’ultimo concorso del Lotto ha distribuito 4,9 milioni di euro in tutta Italia, per un totale di 893,7 milioni dall’inizio dell’anno.

