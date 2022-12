Lanciato un ‘Risiko alla bolognese’ ispirato al ‘Signore degli Anelli’

BOLOGNA – Bologna e provincia diventano ‘La Terra dei Tortelli’ governata da un re stanco e anziano che da anni difende la ricetta originale del tortellino e che cederà il suo trono solo a chi riuscirà ad entrare in città dopo aver attraversato gli otto territori in cui è divisa la provincia. Questa l’idea alla base del ‘Signore dei Tortelli-Le Due Torri’, il nuovo gioco di strategia che, fin dal titolo, richiama scherzosamente il capolavoro fantasy ‘Il Signore degli Anelli’.

L’INTERA PROVINCIA RICREATA DAL DISEGNATORE MARVEL JACOPO CAMAGNI

Il gioco, ideato da ‘Boh! Edizioni’ e da ‘Succede solo a Bologna’, è in vendita da oggi, al prezzo di 42 euro, sul sito www.bohedizioni.it, nella sede di ‘Succede solo a Bologna’ in Corte Galluzzi e in 60 punti vendita tra librerie, edicole e negozi di giocattoli di Bologna e provincia. A ricreare il territorio bolognese per questa sorta di ‘Risiko’ destinato ai bambini dai 10 anni in su è stato il disegnatore Jacopo Camagni, che lavora, tra gli altri, per la ‘Marvel’ e per ‘Sergio Bonelli Editore’. I luoghi riprodotti nel tabellone, che i giocatori potranno attraversare- aiutati anche dalle ‘Carte obiettivo’ e dalle ‘Carte bazza’– anche sfruttando gli antichi canali navigabili del bolognese, sono quelli dell’intera area metropolitana, dal capoluogo ai paesi della pianura, passando per l’Appennino, e questo gioco, spiegano il direttore di Ascom Bologna Giancarlo Tonelli e Fabio Mauri, presidente di ‘Succede solo a Bologna’, “permette di raccontare e valorizzare la nostra storia e il nostro patrimonio culturale in maniera divertente, in modo da farla conoscere anche ai più piccoli”.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it