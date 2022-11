VIDEO| ‘Esterno Notte’, Bellocchio: “Moro non si riconoscerebbe nei partiti di oggi”

ROMA – Il racconto dei tragici giorni del rapimento di Aldo Moro, visti attraverso i molteplici punti di vista dei personaggi che di quella tragedia furono protagonisti e vittime arriva sul piccolo schermo con ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio che – dopo ‘Buongiorno, notte’ – lunedì 14, martedì 15 e giovedì 17 novembre in prima serata su Rai 1 torna su quelle drammatiche pagine della Storia con un nuovo originale sguardo: “Ho voluto stavolta farne una serie – ha detto il regista – per raccontare l’esterno di quei 55 giorni italiani stando però fuori dalla prigione tranne che alla fine, all’epilogo tragico. Esterno notte perché stavolta i protagonisti sono gli uomini e le donne che agirono fuori della prigione, coinvolti a vario titolo nel sequestro: la famiglia, i politici, i preti, il Papa, i professori, i maghi, le forze dell’ordine, i servizi segreti, i brigatisti in libertà e in galera, persino i mafiosi, gli infiltrati”.

La politica, i politici e il mondo di oggi “sono molto diversi di quelli di prima”, ha detto Bellocchio all’agenzia Dire. “Per questo a me ha interessato raccontare i personaggi, ancora prima della loro natura politica, in quanto uomini, padri di famiglia alle prese con i loro problemi. Tutto il discorso sui comunisti, sul patto di Varsavia, sulla contrapposizione e sulla guerra fredda sono elementi che io ho cercato di contenere perché non sono di un interesse immediato. La sfida di questa serie – ha concluso – è capire se questa storia umana coinvolge gli spettatori televisivi di qualsiasi età e di qualsiasi orientamento politico”. Infatti “da parte mia non c’è stata la voglia di voler fare i conti con qualcuno, non volevo cercare i colpevoli. Nessun tribunale. Solo riportare alla luce questa tragedia ci fa ancora sussultare”. La serie “rappresenta la nostra idea di servizio pubblico. Marco Bellocchio racconta con lucidità uno dei momenti più drammatici della nostra Repubblica”, ha commentato Carlo Fuortes, ad Rai. Per Maria Pia Ammirati, direttrice Rai Fiction “Siamo di fronte a un evento che sarà patrimonio della Rai. Bellocchio ha accettato di portare il cinema d’autore nella serialità: renderà quei 55 giorni un grande romanzo popolare con una programmazione originale”.

BELLOCCHIO: “MORO NON SI RICONOSCEREBBE NEI PARTITI DI OGGI“

“Penso che, essendo Aldo Moro un uomo eccezionalmente intelligente, oggi si metterebbe da una parte perché è un mondo irriconoscibile in cui non solo i partiti politici di allora non ci sono più ma anche le idee politiche sono irriconoscibili. L’unico partito, seppur un po’ indecifrabile, ha mantenuto fedeltà ai suoi temi e valori è il Partito Radicale”. Così Marco Bellocchio all’agenzia Dire, in occasione della presentazione di ‘Esterno Notte’.

GIFUNI È MORO IN ‘ESTERNO NOTTE’: “POLITICA HA PERSO PASSIONE AUTENTICA“

“Se si fa una comparazione ‘a freddo’ tra l’Italia di quegli anni e l’Italia di questi si rischia di dare dei giudizi molto facili. Da un certo punto di vista è un po’ come sparare sulla croce rossa perché indubbiamente era una politica ancora ancorata a una passione autentica, aveva un collegamento stretto e fisico con i cittadini, era una politica che si faceva nelle piazze. Per questo è importante capire quello che è successo e i passaggi successivi. Moro, come Berlinguer e tanti altri politici di quel tempo, avrebbero sofferto di quella distanza tra politica, istituzioni e comunità. È come se si fosse rotto qualcosa, basti vedere i dati dell’astensione che è cresciuta negli ultimi decenni e che denota disaffezione e scoraggiamento (nei confronti della politica, ndr)”. Così Fabrizio Gifuni all’agenzia Dire, in occasione della presentazione di ‘Esterno Notte’.

