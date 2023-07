A Roma con ‘This is Wonderland’ si illumina il Giardino delle Cascate all’Eur

ROMA – Un’apertura straordinaria, dal 6 luglio e fino al 17 settembre, illuminerà le serate del Giardino delle Cascate al Laghetto dell’Eur. Per tutta l’estate, dalle 19.00 alle 2.00, ‘This is Wonderland’ porterà in scena il fascino della luce. Il parco come d’incanto si trasformerà in una favola dal vivo che racconta uno dei più bei classici della letteratura: Alice nel paese delle Meraviglie.

INSTALLAZIONI E SCENOGRAFIE NEL GIARDINO

Quaranta mila metri quadri tra arte scenica, installazioni, performance e musica oltre a una scenografia di luci e ombre in cui razionalità e fantasia si incontrano. In una vera e propria esperienza immersiva, i visitatori saranno alle prese con le pareti magiche del Labirinto di Carte o le sfide a scacchi con

la Regina di Cuori, per poi ritrovarsi in mezzo a pedine incantate. Sulle altalene del Cappellaio Matto si spicca il volo a ritmo di musica tra fantasia e meraviglia e poi ecco il mondo dell’illusione con installazioni tutte specchi. Iconica e immancabile nel mondo di Alice ecco l’Area del Tè dove festeggiare un buon non compleanno tra dolci e delizie.

Attraversando il bosco si arriva invece nel nebbioso mondo del Brucaliffo, in cui si nasconde il Shisha Bar dai sapori arabeggianti. Non manca una grande piazza dove lo spettacolo è condotto da performer internazionali che raccontano la storia secondo il loro punto di vista.

GLI ORGANIZZATORI RACCONTANO THIS IS WONDERLAND

“This is Wonderland è una rilettura della storia di Alice tutta nuova- spiegano gli organizzatori di Lux Eventi- che prende le mosse dai seguenti quesiti: E se Alice non fosse mai tornata indietro? Se il finale di quel sogno non fosse uno, ma molteplici? Se li stessimo ancora vivendo? Nessuna risposta definitiva ma solo interpretazioni e sensazioni di ogni spettatore che diviene il protagonista della propria avventura e autore di una storia alternativa in cui solo chi sa perdersi potrà varcare la soglia dell’immaginazione”.

Il Giardino delle Cascate è al Laghetto dell’Eur, Passeggiata del Giappone.