Minori, Pianoterra onlus lancia la campagna per recuperare il gap della pandemia

ROMA – La pandemia sanitaria ha determinato conseguenze enormi per i minori, soprattutto nei contesti già segnati da disagio e povertà o nei territori carenti di offerte culturali ancor prima del covid-19. Di fronte a questa emergenza educativa, che ha travolto bambini e bambine, sono entrati in azione i progetti di Pianoterra Onlus, in particolare attraverso la campagna estiva di fundraising.



“Nei prossimi mesi intendiamo moltiplicare gli sforzi per ricucire gli strappi educativi e relazionali di questo lungo anno- dichiarano in una nota da Pianoterra Onlus- e accompagnare bambine e bambini nel migliore dei modi all’appuntamento di settembre, recuperando la gioia di stare assieme per giocare e imparare anche all’aria aperta“.



Parte oggi 3 giugno e si concluderà a metà luglio la nuova iniziativa solidale intitolata “Campagna educazione estate 2021”, che servirà a potenziare gli interventi educativi dedicati alla fascia di età 0 e 6 anni e tra 6 e 18 anni nelle sedi di Napoli e Roma. Nel programma ci sono attività ludico-ricreative, gite e visite guidate nei quartieri, nelle aree verdi e nei luoghi di interesse artistico o culturale, inoltre verranno sostenute materialmente le famiglie in difficoltà economica con libri, materiali didattici e tutto l’occorrente per il rientro a scuola a settembre. Come sottolinea anche il deputato Paolo Siani è primario l’investimento per l’infanzia all’interno del Piano nazionale di ripresa e resilienza affinché sia garantito a tutti l’accesso a servizi secondo standard di qualità.



“Con il Piano nazionale per l’infanzia finalmente i diritti dei minori sono posizionati al centro dell’azione politica- afferma Paolo Siani- e auspichiamo che per il futuro ci sia un reale cambio di passo. La novità è importante, lo riconosciamo che c’è un’inversione di tendenza, ma è vitale che ci sia un lavoro sinergico e che si assicurino le stesse opportunità tra nord e sud per ridurre le diseguaglianze. Attendiamo i decreti attuativi per gestire i fondi destinati ad asili nido e scuole con seria valutazione dei criteri di impiego di queste risorse”. Nel frattempo, prima che sia avviato questo nuovo corso per il mondo dell’infanzia, è possibile dare subito un aiuto concreto alle tante famiglie che oggi pagano gli effetti della pandemia e che hanno concrete difficoltà, magari perché hanno perso il lavoro. Tra queste storie di difficoltà anche quella di Antonio e Carmela, coppia di Napoli con tre figli, che si sono rivolti al servizio Nest di Pianoterra nella sede partenopea e che rientreranno anche nel programma di settembre.