Eccezionalmente di martedì va in onda Don Matteo, le anticipazioni

ROMA – Eccezionalmente di martedì, questa sera alle 21.25, andrà in onda su Rai 1 un nuovo episodio di “Don Matteo 12”. Giunto nel 2020 ai venti anni dalla sua prima messa in onda, la serie tv è riuscita nel corso del tempo a riunire davanti al piccolo schermo un pubblico diversissimo per età, livello di istruzione ed estrazione sociale, diventando un vero e proprio fenomeno televisivo. La dodicesima stagione, profondamente rinnovata nel format, è un viaggio nella società di oggi: dieci film con una forte unità tematica incentrati sul contenuto dei Comandamenti, attualizzati e riletti non solo in chiave religiosa, ma anche laica, con un tono capace di unire profondità e leggerezza. Nell’episodio di questa sera dal titolo ‘Non rubare’, special guest star, dopo Fabio Rovazzi e i The Jackal, sarà Elena Sofia Ricci.

‘NON RUBARE’, ANTICIPAZIONI

Don Matteo trova il cadavere di una donna per il cui funerale arriva a Spoleto la figlia sedicenne, Alice. Secondo la ragazza, la madre era giunta nella cittadina in cerca della propria sorella gemella. Sullo sfondo il mistero di una bambina scomparsa 16 anni prima. Mentre Anna cerca di fare chiarezza sui suoi sentimenti per Sergio, Nino ed Elisa litigano a causa dell’arrivo di Eugenio Nardi, il padre di Marco, colto, affascinante e interessato alla mamma di Anna. Nino, per far ingelosire Elisa, le fa credere di avere un’amicizia speciale con una bellissima attrice: Elena Sofia Ricci, di passaggio a Spoleto.