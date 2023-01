Lancia la droga nel camino per sfuggire alla perquisizione, ma viene arrestato

BARI – Un uomo di 54 anni di Villa Castelli (Brindisi) è stato arrestato dai carabinieri per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo è stato notato a Grottaglie (Taranto) in uno strano andirivieni dal centro cittadino alla periferia. I poliziotti l’hanno seguito scoprendo che davanti al cancello della sua abitazione si fermavano diverse auto. Durante la sosta che durava qualche minuto, prendevano un piccolo involucro per poi andare via. Gli agenti hanno così controllato l’abitazione in cui hanno trovato poco meno di mille euro in contanti e alcuni grammi di cocaina di cui il 54enne si è detto consumatore abituale.

Durante la perquisizione l’uomo ha lanciato un involucro in plastica nel camino che si è appurato contenere cocaina: è stato portato carcere.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it