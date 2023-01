Saldi invernali, acquisti per sei marchigiani su dieci

ANCONA – Partiranno il 5 gennaio i saldi invernali nelle Marche e, secondo il Centro studi della Confcommercio, saranno sei marchigiani su dieci ad approfittare delle vendite scontate per fare acquisti generando un giro d’affari di circa 200 milioni di euro (+10% rispetto al 2022).

ABBIGLIAMENTO, SCARPE E ACCESSORI GLI ARTICOLI PIU’ RICHIESTI

In base alle stime dell’associazione, per i saldi invernali le famiglie marchigiane spenderanno mediamente tra i 280 ed i 300 euro pro capite mentre l’acquisto medio a persona è stimato intorno ai 127 euro. “I saldi offriranno ai consumatori un’ampia scelta di prodotti di tendenza e di qualità- si legge nella nota di Confcommercio Marche- Maglieria, pantaloni, giacconi, scarpe, accessori saranno senza dubbio i prodotti più richiesti dai marchigiani. Saranno richiesti anche gli articoli tecnologici anche se in minor quantità rispetto ai prodotti moda considerata la domanda e le vendite già registrate durante il ‘Black Friday’ e il ‘Cyber Monday’. Per gli operatori commerciali i saldi di fine stagione servono ad avere liquidità, rinunciando magari ai margini desiderati, a favore di una maggiore stabilità aziendale”. Da gennaio 2015 ad oggi la percentuale di marchigiani che effettua acquisti durante i saldi invernali è aumentata del 15% circa passando dal 51% al 66%.

