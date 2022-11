VIDEO| Disney presenta il nuovo corto di Natale con Diana Del Bufalo

ROMA – Disney lancia oggi il nuovo, magico cortometraggio di Natale in supporto del partner di beneficenza di lunga data Make-A-Wish. ‘Il Dono’ è il nuovo corto animato della durata di 3 minuti che celebra la potenza dei legami familiari, indispensabili per superare i momenti di cambiamento e per costruire ricordi indelebili. Il progetto rappresenta il capitolo conclusivo della trilogia di Natale ‘Una famiglia, infinite emozioni’. “Negli ultimi 3 anni, milioni di persone hanno avuto modo di conoscere i personaggi della serie animata, osservandoli mentre trascorrono del tempo insieme, costruendo legami e ricordi. Il nostro obiettivo era quello di rappresentare una famiglia in grado di conquistare il pubblico di tutto il mondo. Siamo grati a tutti per il supporto ricevuto per questa campagna natalizia e speriamo davvero che i fan e le famiglie apprezzino anche quest’ultimo, toccante capitolo della trilogia”, ha commentato Sarah Fox, VP Marketing & Comms, Disney Consumer Products, EMEA.

‘IL DONO’, LA FINE DELLA TRILOGIA

‘Lola’, il primo cortometraggio di Natale realizzato da Disney, è stato presentato nel 2020. In questo primo capitolo, i fan hanno incontrato per la prima volta Nicole e sua nonna Lola, scoprendo la profondità del loro legame, rafforzato anche dalle tradizioni natalizie tramandate di generazione in generazione. “Nel 2020 il ‘cuore pulsante’ della storia è stato il rapporto nonni-nipoti ed è stato un tema importante, considerando che nel 2020 a causa della pandemia la preoccupazione, soprattutto per i nostri nonni, era tanta”, ha dichiarato Jay Visconti, Director General Manager della Disney. ‘Un Nuovo Papà’, il secondo capitolo del Natale 2021, seguiva Nicole, ormai cresciuta e diventata mamma, e i suoi bambini Max ed Ella mentre davano il benvenuto in famiglia al nuovo papà adottivo Mike. Al centro della narrazione, uno speciale libro di favole per celebrare la magia che si crea quando si trascorre del tempo insieme. Il corto di Natale 2020 e quello del 2021 hanno superato i 184 milioni di visualizzazioni in tutto il mondo. Quest’anno la famiglia si prepara al periodo delle feste e all’arrivo di un nuovo bambino.

‘Il Dono’ racconta una potente storia di legami tra fratelli, vissuta attraverso gli occhi della più piccola, Ella, che deve adattarsi alle nuove dinamiche familiari.

DI COSA PARLA ‘IL DONO’

Questa volta, al cuore della storia troviamo un adorato peluche di Topolino che unisce presente, passato e futuro. All’inizio del corto vediamo Max, il fratello maggiore, dare il peluche di Topolino a Ella per regalarle un po’ di conforto durante la notte. Successivamente, durante il loro primo incontro, Ella dona il peluche al nuovo arrivato in segno di benvenuto in famiglia. “Natale Disney è una sorta di felicità insieme in famiglia. All’interno di questa campagna per la prima volta abbiamo incluso tutti i brand della famiglia Disney: Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic, per testimoniare come la nostra famiglia si sta allargando”, ha aggiunto Visconti.

DIANA DEL BUFALO CANTA LA COLONNA SONORA

Anche quest’anno “ci siamo focalizzati su un racconto che viene lanciato in oltre 46 Paesi. Si tratta di un corto senza dialogo, perché il dialogo è affidato al potere della musica. Ci siamo avvalsi della collaborazione di Disney Music Group e Universal Music e per la versione italiana, intitolata Tutto e ancor di più e sarà disponibile su tutte le piattaforme digitali. Abbiamo affidato l’interpretazione per la versione italiana della canzone a un’artista di grande talento: Diana del Bufalo“, ha raccontato Laura Nuvoli, Director Marketing CPGP.

La colonna sonora in lingua originale, ‘A Little More’, è stata scritta appositamente per il corto dagli autori PARKWILD originari di Los Angeles, insieme a Sofia Quinn e Rose Tan. Nella versione originale, la colonna sonora è interpretata da Jessica Darrow, voce di Luisa Madrigal in Encanto. L’emozionante versione italiana della colonna sonora ‘Tutto e ancor di più’ è interpretata dall’attrice e cantante italiana giovane e di talento, che ha già collaborato con Disney prestando la propria voce a Isabela Madrigal in ‘Encanto’, film vincitore dell’Oscar nel 2021. La canzone racconta il punto di vista della piccola Ella che, da più piccola della famiglia, diventa la sorella maggiore, in un concentrato di emozioni rappresentate al meglio dall’interpretazione dell’artista italiana. Come negli anni passati, la collaborazione con Disney Music Group è riuscita a dar vita a una canzone in grado di trasmettere emozioni uniche. Il brano, disponibile su tutte le piattaforme digitali, farà parte della playlist Disney Hits Italia.

“Canto da tutta la vita, però mi è sempre stato detto che la mia voce è troppo da ‘bel canto’ per i dischi, ma sono onorata che la Disney mi abbia scelta per interpretare questo corto. Con Isabella è stato più difficile perché dovevo anche doppiare e dare voce a un personaggio in movimento e, quindi, era una fatica con il diaframma. Mia mamma, una cantante lirica, mi ha dato tanti consigli e devo dire che in ‘Encanto’ sono stata brava. Non me lo dico mai, ma è stata una bella soddisfazione. Qui nel corto ero a mio agio, mi trovavo immersa nella dolcezza ed è stato emozionante”, ha raccontato Diana durante la presentazione.

‘Il Dono’ è stato prodotto e sviluppato dal team creativo Disney Consumer Products, Games & Publishing, guidato da Angela Affinita, Director of Brand Marketing and Creative, in collaborazione con Flux Animation Studios in Nuova Zelanda.

