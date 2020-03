VIDEO | L’appello di una mamma italiana a Tenerife: “Fateci tornare a casa”

ROMA – “Molti di voi pensano che stiamo in vacanza, che una quarantena in un 4 stelle in Spagna è una cosa carina… non è così: stiamo malissimo“. L’appello arriva da Tenerife, isole Canarie: lo registra una mamma italiana, Lorenza. In quarantena con il marito, le due figlie e altri 35 italiani, oltre a ospiti di altri Paesi.

LEGGI ANCHE: Coronavirus, ecco le misure di Conte tra ‘zona rossa’ e regioni a rischio

“Vogliamo tornare a casa. Se rimarremo qui finiremo per ammalarci. In un posto lontano da casa, a 4 ore e 35 di volo. Chiedo alla Farnesina di fare la quarantena in un posto in cui qualsiasi cosa mi succeda qualcuno possa prendersi cura delle mie figlie”, il senso del suo messaggio. “Qui l’ambiente non è salubre”, e mostra le mascherine di cui sono stati dotati: “queste non servono a nulla”.