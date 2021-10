David Cronenberg inaugura il Matera Film Festival

MATERA – Parte domani, 2 ottobre, il Matera Film Festival 2021, rassegna che fino al 10 ottobre animerà la città dei Sassi e che sarà inaugurata alle 21 alla Cava del Sole con il concerto di Nicola Piovani. Il 3 ottobre è la giornata del regista David Cronenberg che alle 11 taglierà il nastro della mostra ‘La Nuova Carne. Dodici maestri del Fumetto Italiano omaggiano il Cinema di David Cronenberg’, visitabile fino al 7 novembre a Palazzo Lanfranchi. Lo stesso giorno, alle 18, Cronenberg parteciperà alla presentazione della retrospettiva a lui dedicata ‘Beyond Borders/Oltre il confine’, che aprirà le proiezioni del festival con il film ‘The Fly’ (La mosca, 1986). Sempre domenica, alle 23, sarà la volta di ‘Dead Ringers’ (Inseparabili, 1988), mentre il 4 ottobre alle 22:30 toccherà a ‘Videodrome’ (1983). Il 6 ottobre, alle 21, ‘Spider’ (2002) e alle 23 ‘Scanners’ (1981). La retrospettiva sarà chiusa da ‘A History of Violence’ (2005) il 7 ottobre alle 22:30 e ‘eXistenZ’ (1999), l’8 ottobre alla stessa ora.

Inoltre, il 6 ottobre alle 19 nell’auditorium R. Gervasio, il regista terrà una masterclass introdotta da Donato Santeramo, direttore del dipartimento di Lingue, letterature e culture, della canadese Queen’s University di Kingston e moderata Manuela Gieri, docente di Storia e teorie del cinema dell’Università degli Studi della Basilicata. Sono state circa 400 le iscrizioni nelle tre sezioni concorsuali e 26 opere scelte (16 cortometraggi, 4 lungometraggi e 6 documentari) provenienti da ben quattro continenti (Europa, America, Asia e Africa). Nella serata di premiazione saranno assegnati, per ciascuna sezione concorsuale, i premi per miglior film e miglior interpretazione. La direzione artistica attribuirà le menzioni speciali, mentre il Comune di Matera assegnerà il premio Città di Matera. Per tutta la kermesse si svolgeranno talk e presentazioni di libri.