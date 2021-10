Casa Internazionale delle Donne: “Solidarietà a Mimmo Lucano, l’umanità non si arresta”

ROMA – “Siamo orgogliosamente complici di Mimmo Lucano. La Casa Internazionale delle Donne esprime una critica totale della condanna vergognosa a 13 anni di carcere nei confronti di Mimmo Lucano e della comunità di Riace che con lui ha condiviso un’esperienza collettiva di accoglienza e pratica umanitaria che ha sostenuto e protetto centinaia di uomini donne e bambini e viene considerata al contrario, con questa sentenza, un sistema criminale di sfruttamento dei migranti”. Lo scrivono oggi in un post Facebook e Instagram le attiviste della Casa Internazionale delle Donne.

“Ingiusti e nemici dell’umanità e della giustizia- proseguono- sono quei giudici del Tribunale di Locri che hanno emesso questa sentenza vergognosa contro la quale giusto sarebbe mobilitarsi e manifestare, per una giustizia che sia tale e non al servizio di ideologie e schieramenti politici reazionari e xenofobi. La Casa Internazionale delle Donne- concludono- è pronta a sostenere qualunque iniziativa contro questa sentenza vergognosa. L’umanità non si arresta”.

LEGGI ANCHE: Condanna Mimmo Lucano, ‘guerra’ sul web tra chi lo sostiene e chi lo accusa