Sala batte il ct Pozzecco ai liberi: Milano pronta per gli Europei di pallacanestro

MILANO – Il sindaco di Milano Giuseppe Sala batte ai tiri liberi il ct dell’italbasket Gianmarco Pozzecco. È così, in una ‘Fan Zone’ di circa 1.300 metri quadrati allestita in piazza Duomo e che ospiterà numerosi eventi per gli appassionati della pallacanestro, che Milano si prepara ad accogliere gli Europei di Basket 2022. “Aver dato questo onore a Milano- commenta Sala- non è dovuto, è stata una bella scelta per noi che ripagheremmo con il massimo dell’accoglienza, faremo funzionare tutto al massimo delle nostre capacità”.

“La Lombardia, ieri come oggi- osserva il presidente della Regione, Attilio Fontana- è assoluta protagonista del basket, con piazze che hanno scritto la storia italiana ed europea di questo sport. Una disciplina che nella nostra regione continua a registrare la partecipazione attiva di molti giovani e quella di tantissimi appassionati”.

