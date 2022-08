Tutto pronto per gli Europei di basket. Il ct Pozzecco: “Altro che Nba”

ROMA – “L’esperienza in un club ti aiuta, ed più o meno la stessa allenare in un club o la Nazionale. Ma cambia la cassa di risonanza, che complica il lavoro. In un club puoi essere diretto con i giocatori, invece una cosa che mi ha condizionato negativamente in Nazionale è che non conoscendo i giocatori devi tergiversare, e devi fare dei tagli che è la cosa che mi fa soffrire di più”. Il ct azzurro Gianmarco Pozzecco lancia la sua giovane Italia verso gli Europei, dove da dopodomani affronterà il resto dei campioni continentali, da Giannis Antetokounmpo a Nikola Jokic, fino a Luka Doncic nella Slovenia campione in carica.

Agli azzurri mancherà Danilo Gallinari ma il ct punta tutto sul gruppo: “Li conoscevo più o meno tutti, ma non li avevo allenati prima. La parte più importante è riuscire ad avere un rapporto con loro, non sono rimasto stupito anche se stiamo facendo un lavoro clamoroso – spiega Pozzecco -. Non sono un grande estimatore dell’Nba, lì si gioca un basket diverso, meno redditizio. E quando sei in un club per forza di cosa devi avere a che fare con quel mondo lì. Allena la Nazionale mi dà la possibilità di allenare 12 ragazzi che parlano tatticamente la stessa lingua. Giocatori interessanti in Italia ce ne sono, ma non tantissimi. La scelta che ho fatto è stata una: costruire un gruppo, che ha ben chiare gerarchie e obiettivi. Ho trovato 12 ragazzi che si mettono quotidianamente al servizio degli altri”, conclude il commissario tecnico dell’Italbasket.

DATOME: “FINALMENTE L’EUROPEO IN CASA, GALLO INSOSTITUIBILE”

“Aspettavamo questo evento da tanto tempo, l’Europeo in casa, a Milano. Questo è un gruppo che ha già giocato l’Olimpiade e ha consapevolezza che si possono raggiungere grandi risultati giocando tutti insieme”. Gigi Datome, il capitano “con la C maiuscola” del ct Pozzecco, vuole giocarsi il fattore campo, in presentazione dell’Europeo che parte dopodomani. “Ci manca Galinari, un campione che cambia l’inerzia delle partite – dice Datome a Sky Sport – ci dispiace umanamente che non ci sia. Qualcun altro avrà più minuti, ma il Gallo non lo sostituisce nessuno”.

Niccolò Melli sottolinea lo svantaggio fisico di una Nazionale sotto-taglia. Ma “giochiamo in un palazzetto pieno che ci supporta, è un vantaggio giocare davanti ai nostri tifosi. Sarà un grande stimolo. Questa squadra ha grande consapevolezza dei propri limiti, sappiamo che cosa dobbiamo fare in campo dandoci una mano, cerchiamo di trasformare uno svantaggio in un vantaggio”.

EUROPEI DI BASKET 2022, LA FORMULA

Le 24 squadre partecipanti alla prima fase, che si svolgerà in Germania, Georgia, Repubblica Ceca e Italia (al Forum di Assago), sono divise in quattro gironi da sei. Le prime quattro classificate di ogni gruppo accederanno agli ottavi di finale. Gli azzurri sono stati inseriti nel girone C con Grecia, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna ed Estonia. Ecco tutti i gruppi della prima fase:

Girone A: Spagna, Montenegro, Turchia, Georgia, Belgio, Bulgaria.

Girone B: Francia, Lituania, Slovenia, Germania, Ungheria, Bosnia-Erzegovina.

Girone C: Grecia, Italia , Croazia, Ucraina, Gran Bretagna, Estonia.

, Croazia, Ucraina, Gran Bretagna, Estonia. Girone D: Serbia, Repubblica Ceca, Polonia, Finlandia, Israele, Paesi Bassi.

IL CALENDARIO DELL’ITALIA AGLI EUROPEI DI BASKET

L’Italia, che giocherà tutte le partite della prima fase al Forum di Assago, debutterà il 2 settembre alle ore 21 contro l’Estonia. Stesso orario per tutte le altre partite dei gironi: il 3 settembre Italia-Grecia, il 5 settembra Italia-Ucraina, il 6 settembre Italia-Croazia e l’8 settembre Italia-Gran Bretagna. In caso di qualificazione, gli azzurri di Pozzecco parteciperanno alla fase finale, che si svolgerà a Berlino dal 10 al 18 settembre.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it