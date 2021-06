Marche, Acquaroli agli studenti di San Severino: “Su di voi camminano le nostre speranze”

ANCONA – “Avete in voi tutte le armi buone e potenti e i valori necessari per poter risollevare questo territorio straordinario. Su di voi camminano le speranze delle nostre imprese, delle comunità locali, su di voi puntano le istituzioni scolastiche e pubbliche quando realizzano scuole per prepararvi alle sfide della vita. In un momento di preoccupazione e crisi, che sappiamo dovrebbe essere di spensieratezza, siete invece caricati di responsabilità enormi e di aspettative alte che la comunità ripone in voi. Perché su di voi si fa conto per dare risposte al futuro“. Così nel messaggio rivolto ai giovani e agli studenti di San Severino, del presidente della giunta regionale Marchigiana, Francesco Acquaroli, che ha partecipato oggi all’inaugurazione dell’aula magna, del laboratorio di chimica e dei locali adibiti a servizi dell’Itts ‘E. Divini’, alla presenza delle maggiori autorità del territorio.

“Sono convinto che sia giusto comprendere fin da ora, anche a questa età- prosegue l’ex parlamentare, riporta una nota-, il ruolo importante che sarete chiamati a svolgere nella società civile, nelle aziende, nelle istituzioni e vi invito quindi non solo all’amore per la conoscenza ma a prepararvi per poter esprimere al meglio le capacità che consentiranno la costruzione del futuro di una società che possa tornare ad essere orgogliosa dei propri valori”.

In apertura del suo intervento Acquaroli aveva espresso un “ringraziamento di cuore per il calore che riservate sempre all’istituzione Regione, perché calore e sostegno sono stati due fattori importanti che ci hanno confortato in questi mesi difficili in cui abbiamo affrontato con determinazione la seconda ondata della pandemia. Una comunità coesa e non polemica che ha saputo reagire con coraggio e dignità a due difficoltà: la prima, le conseguenze ancora visibili della grave ferita che ha colpito la nostra terra nel 2016 e la seconda ondata della pandemia che ha stravolto le dinamiche globali. A nome mio e del governo regionale, dunque, grazie per quello che ci avete saputo dimostrare in questi periodi”.

Prosegue il governatore rivolgendosi ai giovani e agli studenti di San Severino: “Dentro una grande opera, come questa scuola, ci deve essere un grande cuore, cioè quello spirito che consente di creare un clima idoneo alla realizzazione delle aspirazioni dei giovani. In questo senso i miei più cari auguri per la fine di un anno scolastico che è stato inusitato, tra Dad e presenza, e speriamo che sia l’ultimo in queste modalità. Vi auguro e ci auguriamo tutti la normalità e una buona estate che sia rigenerante e premiante per tutti degli sforzi che avete saputo sostenere”.