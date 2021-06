Al via i ‘Vax Days’ per gli studenti maturandi marchigiani

ANONA – Al via i ‘Vax Days’ per gli studenti delle quinte superiori delle Marche che saranno chiamati agli esami di maturità. Dal 2 al 6 giugno tutti i circa 13.600 maturandi potranno recarsi nei punti vaccinali individuati sul territorio regionale (come da indicazione in calce), senza bisogno di prenotazione, dalle 8 alle 18,30, secondo il calendario che segue. È un ulteriore passo avanti per l’immunizzazione della popolazione e un segnale che l’amministrazione regionale e l’assessore Saltamartini hanno voluto dare ai giovani.

2 giugno: cognomi dalla A alla C;

3 giugno: cognomi dalla D alla L;

4 giugno: cognomi dalla M alla P;

5 giugno: cognomi dalla Q alla Z;

6 giugno: aperto a tutti.

Non è necessaria la prenotazione. Al momento del vaccino si dovranno comunque compilare i moduli di adesione, scaricabili dal sito www.regione.marche.it/vaccinicovid.

Questi i punti vaccinali dove gli studenti potranno recarsi:

-Pesaro (Iper Rossini ex Ristò, via Gagarin,e Ospedale Marche Nord);

-Urbino (Bocciodromo via Neruda);

-Fano (Centro Ortofrutticolo Codma);

-Ancona (PalaPrometeo ex Palarossini e Ospedale Torrette);

-Senigallia (Caserma Vigili del Fuoco);

-Jesi (Palestre Zannoni);

-Fabriano (Nuova Palestra Fermi);

-Macerata (Centro Vaccinale Piediripa);

-Civitanova Marche (Centro vaccinale Stabile ‘Planet Ric’ via Silvio Pellico);

-Camerino (Centro sportivo Le Calvie);

-Fermo (Scuola Mancini);

-Ascoli Piceno (Palazzetto dello Sport Monticelli);

-San Benedetto del Tronto (Palazzetto dello Sport ‘B. Speca’).