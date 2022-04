‘Eni’ è salvo, Enpa trova mamma gatta per il micio a sei zampe

ROMA – La sua mamma lo aveva accantonato, il suo proprietario lo aveva portato dal veterinario per sopprimerlo, il suo destino sembrava già scritto. Per fortuna però ‘Eni‘, così è stato chiamato il gattino nato con sei zampe nato in provincia di Treviso, sulla sua strada ha trovato un veterinario scrupoloso e sensibile, Marco Martini, e i volontari instancabili dell’Enpa di Treviso che hanno fatto di tutto per salvarlo.

“Il veterinario- segnala l’associazione- dopo aver valutato attentamente la situazione clinica del gattino ha scelto di dare una seconda chance ad Eni, al quale verrà garantito un supporto medico e chirurgico“. Ha quindi contattato subito il gattile di Conegliano, gestito dall’Enpa di Treviso, ed è partito il countdown per trovare una mamma gatta per Eni: solo 48 ore per salvargli la vita.

È stato quindi lanciato immediatamente un appello sui profili social dell’Enpa: “Inizio vita da urlo per questo micro gattino a cui serve urgentemente una mamma gatta! Vi chiediamo di condividere, stamane a più non posso questa ricerca di aiuto. Abbiamo 48 ore per trovare mamma gatta a questo scricciolo. Ora salviamogli la vita dopo penseremo ad operarlo“. Detto, fatto, in brevissimo tempo grazie alle condivisioni a tappeto del post, è stata trovata una mamma gatta perfetta per prendersi cura del piccolo Eni.