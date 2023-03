Il Giappone annuncia sanzioni a Mosca per la guerra in Ucraina

TOKYO – Il governo giapponese ha annunciato in giornata la decisione di estendere le attuali sanzioni imposte alla Russia per l’invasione dell’Ucraina con lo scopo di aumentare la pressione su Mosca e tenere il passo con le azioni intraprese finora da gran parte della comunità internazionale. La decisione, presa successivamente all’ultima videoconferenza con gli altri leader del G7 dello scorso venerdì, riguarda principalmente l’estensione della lista di nominativi di soggetti pubblici e privati verso cui è vietato esportare beni di qualsiasi natura e verso i quali è imposto il congelamento dei beni.

Nell’elenco, arrivato a comprendere ad oggi 112 tra individui e organizzazioni, e` stata inserita anche per la prima volta la compagnia militare privata Wagner.

