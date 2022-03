Congresso Cisl Sicilia, Cappuccio: “Pnrr opportunità storica senza precedenti”

MESSINA – “L‘obiettivo è fare ripartire la Sicilia ed è necessario che si stabilisca e si costituisca un forte tavolo di partnernariato con istituzioni, parti sociali e imprese”. Così il segretario regionale della Confederazione Italiana Sindacati Lavoratori Sebastiano Cappuccio, questa mattina a Taormina, a margine del tredicesimo congresso regionale Cisl, sui temi del Pnrr, dei fondi europei e sulle prospettive di sviluppo dell’isola.



“Esserci per cambiare” è il nome dell’evento che coinvolge 350 delegati provenienti dalle 9 province siciliane, le istituzioni, i rappresentanti delle forze economiche e sociali, impegnati in una 2 giorni di dibattito e approfondimenti. “Gli asset fondamentali del Pnrr – prosegue- partono dalle infrastrutture, dalla sanità, lavoro, coesione sociale, transizione ecologica, università, scuola, ricerca, digitalizzazione. Temi alla base del rilancio dell’Isola”. Cappuccio sottolinea che a disposizione della Sicilia ci sono, inoltre, le risorse della riprogrammazione dei fondi europei 2021-2027: “Abbiamo quasi un quinquennio- conclude- in cui possiamo porre le basi per la ripresa economica della Regione. È un’opportunità storica senza precedenti”.