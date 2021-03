Ex Ilva, sindacati: “Pronti bonifici per lavoratori indotto”

BARI – “In queste ore sono partiti i bonifici per un totale di tre milioni e 700mila euro che non risolvono del problema ma rappresentano un passo in avanti”. È quanto rendono noto le sigle sindacali dei metalmeccanici al termine dell’incontro con il prefetto di Taranto, Demetrio Martino, a cui ha partecipato anche una delegazione di lavori dell’indotto del siderurgico. L’incontro era stato richiesto per fare il punto sui mancati pagamenti ai lavoratori. “Il prefetto si è impegnato a mettere in piedi una cabina di regia, con la presenza del sindacato per monitorare e fare il punto della situazione”, fanno sapere i sindacati riportando che “l’attenzione del prefetto rimane alta su tale vicenda, così come per la complessiva vertenza della ex-Ilva”.