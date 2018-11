Lavoro, Durigon: “Contrasto alla precarietà per rapporti dignitosi”

ROMA – “Una specifica attenzione del governo è rivolta al contrasto della precarietà causata anche dalla costruzione di precedenti normative per costruire rapporti di lavoro più stabili e consentire alle famiglie una programmazione più serena”. È quanto si legge nel messaggio che il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon ha inviato in occasione del convegno ‘L’evoluzione del lavoro oggi tra flessibilità e precariato’ promosso da Fonarcom.

Durigon sottolinea che il governo “ritenendo prioritario porre l’occupazione al centro delle politiche economiche e sociali auspica la crescita dell’occupazione attraverso politiche più adatte alla creazione di posti di lavoro dignitosi che procurino un giusto reddito”.

Rispetto a Industria 4.0 il sottosegretario osserva che “se il governo precedente ha puntato prevalentemente sull’innovazione dei macchinari, questo governo deve intervenire sui beni immateriali, sugli elementi intangibili dell’innovazione e cioè sul capitale umano, sulle competenze, soprattutto su quelle manageriali per far funzionare impresa 4.0“.