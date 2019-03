“Che Dio ci aiuti 5”, “Monuments Men” e “Chi vuol esser milionario?”: tutti i programmi stasera in tv

Rai 1

Che Dio ci aiuti 5 | 21.25

Serie tv con Elena Sofia Ricci nei panni di Suor Angela, una ex galeotta che decide di salvare il convento nel quale vive trasformandolo in un moderno convitto universitario.

Rai 2

Popolo sovrano | 20.50

Programma di attualità e approfondimento condotto da Alessandro Sortino.

Rai 3

Sleepless – Il giustiziere | 21.20

Vincent Downs, tenente sotto copertura della polizia di Las Vegas, si ritrova accidentalmente coinvolto nella sparizione di una partita di droga che attira contro di lui l’ira di due boss criminali. Uno di questi rapisce il figlio quattordicenne di Vincent promettendo di liberarlo solo dopo la restituzione della cocaina.

Rete 4

Freedom oltre il confine – Top Ten | 21.25

Programma di approndimento culturale, storico e scientifico condotto da Roberto Giacobbo.

Canale 5

Chi vuol esser milionario? | 21.21

Torna con Gerry Scotti, in occasione del ventesimo anniversario, uno dei più famosi game show al mondo, trasmesso in più di 120 nazioni.

Italia 1

X-Men: Apocalisse | 21.25

Un nuovo capitolo per i supereroi Marvel X-Men. Il mutante primigenio ritorna in vita dopo millenni, per dominare sulla razza umana.

La7

Piazzapulita | 21.15

Programma di approfondimento ed informazione condotto da Corrado Formigli.

Tv8

Salt | 20.30

Film d’azione con Angelina Jolie nei panni di una veterana della Cia che viene accusata di essere una spia russa.

Nove

Monuments Men | 21.15

Film drammatico con George Clooney, Matt Damon, Bill Murray. Durante la seconda guerra mondiale un gruppo di esperti d’arte americani vengono spediti in Germania per recuperare i capolavori rubati dai nazisti e restituirli ai legittimi proprietari.

Real Time

Vite al limite | 21.15

Reality show che racconta le difficoltà che si trovano ad affrontare le persone con problemi di obesità.