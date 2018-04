Unesco Giovani, Libonati: “Esporteremo il nostro modello basato su merito e partecipazione”

ROMA – Amore per l’Italia, passione per i temi della conservazione e valorizzazione dei beni culturali, capacità di mettersi a disposizione per progetti comuni e di unire competenze professionali e abilità ludiche. Sono queste le caratteristiche che deve possedere un aspirante socio di Unesco Giovani secondo il suo segretario generale Antonio Libonati, 30 anni, avvocato, tra i fondatori del Comitato Giovani della Commissione Nazionale Italiana per l’Unesco, che all’inizio del 2018 si è data un nuovo statuto trasformandosi in associazione giovanile e il 23 aprile ha lanciato una call per selezionare, attraverso una serie di bandi regionali, circa 200 nuovi soci tra i 20 e i 35 anni.

“Unesco Giovani in questo momento è formata da 300 soci under 35, tutti professionisti del mondo della cultura- spiega all’agenzia Dire Libonati- A tre anni dalla sua fondazione, è arrivato il momento di allargare la nostra famiglia e lanciare una call nazionale, per avere nuove forze da coinvolgere nella realizzazione dei progetti in base all’ambito professionale di ciascun candidato”. Una selezione che, nonostante si tratti di una realtà associativa, non avviene per cooptazione o libero tesseramento, ma sulla base del merito: “Il criterio fondamentale di selezione sarà il curriculum, quindi è importante per i candidati avere esperienze professionali in ambito culturale- aggiunge Libonati- Dopo aver valutato il curriculum ci sarà un colloquio e ogni regione sceglierà le professionalità specifiche di cui ha bisogno tra comunicazione, fundraising, educazione, organizzazione eventi”.