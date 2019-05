Genova, Casapound in piazza: scontri tra antifascisti e polizia

GENOVA – Scontri tra manifestanti e polizia davanti alla zona blindata per il comizio di Casapound oggi pomeriggio in piazza Marsala a Genova. La testa del corteo, dietro lo striscione Genova antifascista, è avanzata di buon passo da piazza Corvetto verso gli alari e i poliziotti in assetto anti sommossa. Lanci di bottiglie, fumogeni e petardi. Alcuni manifestanti con spranghe sono venuti a contatto con le forze dell’ordine. La polizia dietro alle grate ha risposto con il lancio di alcuni lacrimogeni, facendo arretrare la folla.

LEGGI ANCHE: Genova Antifascista si prepara ad ‘accogliere’ il comizio di Casapound