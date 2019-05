Palermo, spuntano volantini anti-Lega in stile Addiopizzo

ROMA – “Un siciliano che vota Lega è un siciliano che non conosce o non rispetta la propria storia. Un siciliano che vota Salvini è un siciliano senza dignità”. Questo il testo riportato su alcuni volantini affissi nella tarda serata di ieri nel centro di Palermo, a poche ore dall’arrivo in città del ministro dell’Interno Matteo Salvini, che oggi sarà nel capoluogo siciliano per partecipare alle manifestazioni organizzate nell’anniversario della strage di Capaci. I volantini ricordano quelli che nel 2004 celebrarono la nascita di Addiopizzo e che anche in quell’occasione vennero affissi, nottetempo, per le strade del centro città con la scritta: “Un intero popolo che paga il pizzo è un popolo senza dignità”.