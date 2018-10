Imprese, Silvestrini (Cna): "Più investimenti e meno prelievo fiscale" - DIRE.it

CATANIA – “Siamo in attesa di conoscere i testi definitivi” della manovra economica 2019. “Come sappiamo, è nei dettagli che si insidia il diavolo e prima di esprimere un giudizio definitivo, aspetteremo qualche giorno. Quello che abbiamo capito è l’idea di una manovra che tende ad espandere l’economia, gli investimenti e, quindi, a superare quella logica restrittiva, rigorista che ha caratterizzato la politica economica del nostro governo negli anni precedenti e che non ha portato né all’incremento della ricchezza, né alla riduzione del debito pubblico”. Lo ha dichiarato Sergio Silvestrini, segretario generale della Confederazione nazionale dell’artigianato e della piccola e media impresa, interpellato dall’agenzia Dire a margine dell’incontro “Imprese e Istituzioni insieme per lo sviluppo”, oggi a Catania.

Per il segretario generale Cna, quella del governo appare come una sfida rischiosa ed impegnativa: “Una scommessa che si basa sull’aumento della crescita del nostro Paese. Aver detto, il debito al 2,4%, il Pil all’ 1,5%, significa assumersi un onere importante. Tutto è collegato a queste due piccole cifre. Se la ricchezza del prossimo anno non crescesse, allora avremmo grossi problemi di debito pubblico, di credibilità, di rischi di mercato, di finanza i cui effetti iniziamo già a vedere. Forse non bastano le misure che noi abbiamo potuto leggere nella manovra. Occorrono più investimenti che pure sono previsti, occorre una maggiore riduzione del prelievo fiscale, che pure è previsto, perché solamente con uno shock riusciremo a dare al nostro Paese quel ritmo di crescita che vogliamo avere”.

Sergio Silvestrini sottolinea l’esigenza di fare “ritornare la voglia di investire” e di trasmettere la sicurezza che quello che oggi è stato deciso, non sarà smentito domani: “L’incertezza, la precarietà- ha commentato- sono un forte freno inibitore a tutto ciò. Non si tratta solo di un aspetto psicologico, ma di una condizione necessaria per potere pensare in chiave positiva nei prossimi anni”. In riferimento alla sinergia di imprese ed istituzioni per promuovere lo sviluppo economico, Silvestrini ha ricordato una citazione del capo dello Stato Sergio Mattarella: “Le istituzioni sono il nerbo della nostra democrazia repubblicana. Io condivido questa affermazione. Le istituzioni hanno un ruolo centrale nella distribuzione delle ricchezze, nel creare le regole del gioco, nel promuovere il merito, nel promuovere la competitività dei sistemi economici. Le imprese, parimenti, hanno il ruolo fondamentale di animare lo sviluppo, di investire, di creare occupazione e coesione sociale. Queste due forze devono, in qualche modo, reincontrarsi positivamente”.

“Ho apprezzato molto- ha concluso il segretario generale- l’iniziativa di oggi di Catania. Chiamare in questa fase in cui le istituzioni, i partiti politici sono sotto schiaffo nella considerazione della cittadinanza è un tentativo nobile di riattivare i canali di comunicazione. Senza una buona politica e senza una buona imprenditoria non c’è sviluppo. Abbiamo aperto questo dialogo, spesso urticante, con la politica, dicendo le cose che non ci piacciono, come dovrebbe cambiare la pubblica amministrazione. La pubblica amministrazione italiana, forse, è una delle peggiori al mondo. Da tutte le ricerche che abbiamo fatto, noi Cna dimostriamo come il nostro è il Paese che ha, forse, il più alto livello di prelievo fiscale al mondo occidentale di quasi il 62% e Catania non ne è immune. Soprattutto quello che mi interessa dire oggi: riattiviamo i canali della comunicazione, la qualità del decisore politico e la qualità delle imprese e dell’investimento. Abbiamo di fronte a noi scelte fondamentali, importanti, distoniche rispetto a quello che abbiamo fatto nel passato, nuovi orizzonti anche di investimento. La digitalizzazione, la globalizzazione, internet sono variabili fondamentali. Attiviamo in Sicilia il turismo, uno degli asset che ha garantito l’occupazione in questi anni, i servizi tradizionali e meno tradizionali, ma diamo una mano anche alla gente che produce cose fatte bene. Produrre manufatti di alto livello è il segreto per cui l’Italia può ancora vincere”.