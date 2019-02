“Albert Nobbs”, “Three Kings” e “The Good Doctor”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Programmi di approfondimento, film e reality show non mancheranno domenica 17 febbraio in tv. Da non perdere in seconda serata su Paramount (23.30) il film “Albert Nobbs” con una straordinaria Glenn Close, candidata all’Oscar per la sua interpretazione del maggiordomo che dà il nome alla pellicola.

Altro appuntamento interessante è quello con il film “Three Kings” in onda alle 21.14 su Iris. La pellicola, con George Clooney, ha come protagonisti un gruppo di soldati americani che decide di impossessarsi di un tesoro nascosto nel deserto in Iraq.

Rai 1