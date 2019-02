“C’è posta per te”, “Il Piccolo Principe” e “Presa diretta”: tutti i programmi stasera in tv

ROMA – Film, people show e programmi d’intrattenimento non mancheranno in tv sabato 16 febbraio. Su Rai 1 c’è ‘Ora o mai più’, programma in cui cantanti non più all’apice del successo si sfidano per ritrovare la fama perduta. Riuscirà il programma a vincere la sfida degli ascolti con la regina del sabato sera Maria De Filippi? Su Canale 5 questa sera la terza puntata di ‘C’è posta per te’.

Rai 1

Ora o mai piu’| 21.20

Programma di intrattenimento in cui 8 cantanti che sono stati all’apice del successo per un determinato periodo di tempo, si sfidano per tornare sulla cresta dell’onda.

Rai 2

N.C.I.S Los Angeles | 21.05

Serie tv poliziesca americana spin-off di N.C.I.S. – Unita’ anticrimine. In queso episodio il vice principe ereditario dell’Arabia Saudita è in visita a Los Angeles. Un misterioso killer tenta di ucciderlo e Sam e Callen vengono assegnati alla sua sicurezza.

Rai 3

“Presa diretta” | 20.20

Programma d’inchiesta condotto da Riccardo Iacona.

Questa sera Presa Diretta conduce lo spettatore in un affascinante viaggio nel cervello umano, che subisce quotidianamente l’azione dei contaminanti ambientali. Sostanze chimiche di cui sono piene le nostre vite e che potrebbero avere conseguenze tossiche per adulti e bambini. Ma quale è il costo sociale di questo attacco al cervello?

Rete 4

Pari e Dispari | 21.29

Commedia ad alto contenuto di cazzotti e risate con Bud Spencer e Terence Hill. Il guardiamarina Johnny Firpo deve indagare su una banda di allibratori clandestini in Florida. Sara’ affiancato da un esperto in materia.

Canale 5

C’è posta per te | 21.20

People show ideato e condotto da Maria De Filippi. Protagoniste le storie delle persone, le loro emozioni e i loro sentimenti.

Italia 1

Il piccolo principe | 21.20

Raffinata versione animata del celebre classico di Antoine de Saint-Exupery e diretta da Mark Osborne, già regista di “Kung Fu Panda”.

La7

Little Murders | 21.15

Serie televisiva francese di genere giallo poliziesco ispirata ai romanzi di Agatha Christie.

Tv8

“Un fidanzato da manuale” | 21.30

Reduce dalla rottura con il fidanzato, Natalie si trasferisce a Los Angeles per editare il prossimo romanzo di una famosa scrittrice, e si ritrova contesa da due uomini.

Nove

Clandestino – American Guns | 21.30

Prosegue il ciclo di inchieste del reporter spagnolo David Beriain.

Real Time

Body Bizzare | 21.25

Reality show che narra le storie di persone affette da patologie misteriose