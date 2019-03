VIDEO | Numeri e rete dei centri antiviolenza nel Lazio, ecco il reportage di Diredonne

ROMA – Nel 2018 in Italia si è registrato un femminicidio ogni tre giorni, oltre 100 in un anno che si chiude con tre donne uccise nell’anti-vigilia di Natale. Ma la conta delle donne ferite a morte, quasi sempre per mano di mariti, fidanzati, compagni o ex, non si ferma e dall’inizio del 2019 sono già dieci i femminicidi. Una media di tre donne uccise a settimana. Nasce da questi dati l’idea dell’Agenzia Dire, con il notiziario DireDonne, di dedicare il mese di marzo ad un viaggio nei centri antiviolenza del Lazio, per conoscere le storie delle ‘sopravvissute’, donne maltrattate, abusate, picchiate, costrette a fuggire per scampare alle persecuzioni di uomini violenti. E per gettare una luce sul lavoro silenzioso e costante che quotidianamente altre donne svolgono per accompagnarle fuori dall’incubo.

Il reportage è stato realizzato grazie alla collaborazione di D.i.Re-Donne in rete contro la violenza, l’associazione nazionale nata nel 2008 che oggi raccoglie in tutta Italia 116 centri antiviolenza non istituzionali – gestiti da 80 associazioni di donne – e affronta il tema della violenza maschile, secondo l’ottica della differenza di genere. Tante le tipologie di intervento garantite dai centri, dalla collaborazione con il numero antiviolenza nazionale 1522 ai colloqui vis à vis, ai percorsi nelle strutture di ospitalità e nella fase di uscita dalla violenza.

IL LAZIO E’ LA QUARTA REGIONE PER CENTRI ANTIVIOLENZA

Il Lazio, nella rete D.i.Re, è la quarta regione per diffusione dei centri antiviolenza e ne conta sei, dopo Lombardia, Toscana ed Emilia Romagna. Nel 2018 sono state 1.793 le donne accolte (1074 nuove) nei centri D.i.Re del Lazio, 991 le italiane, 336 le straniere, la maggior parte nella fascia d’età tra i 30-39 anni (253) e i 40-49 anni (253). Non sono mancate segnalazioni anche da parte di giovani (166 tra i 18 e i 29 anni) e giovanissime (16 tra i 14 e i 17 anni). La maggior parte delle donne si è rivolta ai centri per episodi di violenza fisica (706) e psicologica (562). Seguono i casi di violenza economica (161), stalking (137) e violenza sessuale (77).

Dati che vanno letti partendo dal presupposto che “la violenza fisica è sempre accompagnata da violenza psicologica- spiega all’agenzia Dire Raffaella Palladino, presidente di D.i.Re- quella domestica è la più importante e devastante. Il problema è che la violenza psicologica è difficilmente dimostrabile, anche perché le donne spesso fanno fatica anche a riconoscere quella fisica e sessuale”. Nel Lazio “ci sono delle realtà storiche- continua Palladino- Differenza Donna che compie trent’anni, Donna L.I.S.A., il Centro Donna Lilith, che ne ha già compiuti 32. Centri che hanno fatto da volano anche ad altri con minore esperienza negli anni”.

LE FONTI DI FINANZIAMENTO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA

Le fonti di finanziamento dei centri sono molte e variegate: dipartimento Pari Opportunità, enti locali, comuni o ambiti territoriali, e poi la Regione Lazio e i donatori privati. Sul rapporto con la Regione Lazio, Palladino precisa: “Ci sono sempre momenti diversi nei rapporti tra centri antiviolenza e istituzioni. A un certo punto la Regione Lazio ha fatto una sorta di accreditamento regionale dal quale, ad esempio, il centro di Frosinone era rimasto fuori per un problema burocratico e ha comportato l’interruzione dell’erogazione di risorse, che per loro è stata veramente un problema. C’è stata anche una grande interruzione nell’erogazione dei fondi della 119 (‘legge antifemminicidio’ 119/2013, ndr) un paio di anni fa. Il Lazio era una delle regioni che era rimasta più indietro nel dare le risorse che il Governo trasferisce per i centri. Siamo intervenute in tutti e due i casi. Ora le cose vanno meglio, ma dobbiamo capire con il monitoraggio a quali centri sono arrivati gli ultimi fondi, erogati da poco”.

Tra le case rifugio della rete D.i.Re, alcune sono a indirizzo segreto, collegate ma distinte dai centri antiviolenza, in linea con la tradizione delle prime strutture nate a Milano e Bologna. Altre, come quelle gestite da Differenza Donna, “adottano un’altra metodologia- spiega la presidente- e tengono insieme il centro e la casa rifugio, che a quel punto non è a indirizzo segreto e diventa un ‘presidio di operatrici'”.

Alla base del paradigma della storica associazione romana, socia fondatrice di D.i.Re, “l’idea è che la sicurezza passa attraverso la rete” costruita sul territorio. Una volta entrati in D.i.Re, sulla base dei criteri prescritti dalla Carta dei centri antiviolenza (tra cui garanzia dell’anonimato e della segretezza, rispetto dell’autodeterminazione della donna, valorizzazione delle sue risorse interne, caratterizzazione femminista), l’associazione prevede un supporto sulla formazione delle operatrici, ma anche forme di sostegno economico, specie sui progetti per l’autonomia delle donne, con l’attivazione di borse lavoro e tirocini per l’inserimento lavorativo.

“L’uscita dalla violenza verso l’autonomia è un passaggio delicato e cruciale perché è quello che fa fare il salto- chiarisce Palladino- La donna che ha avuto il coraggio di farsi aiutare per uscire dalla violenza è stata accompagnata, ma poi si trova a fare i conti con la propria vita da sola, anche se nessuna resta senza il nostro sostegno. Per questo è importante offrire un supporto economico, anche dopo”. E chiude, richiamando la situazione politica italiana e la grande ondata di lotte femministe: “In questa fase più che mai noi che lavoriamo nei centri antiviolenza possiamo essere protagoniste, specie di fronte a politiche che vanno contro i diritti delle donne come il ddl Pillon. Finché le istituzioni non faranno dei passi concreti per combattere una discriminazione che coinvolge metà del genere umano e si continuerà ad usare il maschile plurale per definire tutto il mondo, ben venga che siano attive le donne e che siamo noi a generare il cambiamento”.